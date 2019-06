Fotofinish

Sono iniziati i Mondiali femminili di calcio: in questa raccolta c’è spazio per la prima vittoria dell’Italia al suo esordio contro l’Australia, ma anche per il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della FIFA Gianni Infantino sugli spalti. Poi la reazione di Rafael Nadal dopo aver vinto il suo 12esimo torneo del Roland Garros, ciclisti nudi a Città del Messico, affollate maratone in Sudafrica e i tifosi indiani alla Coppa del Mondo di cricket, che si fanno notare.