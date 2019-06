Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros, ancora

Lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto il torneo maschile della 118ª edizione del Roland Garros battendo nella finale di Parigi l’austriaco Dominic Thiem in quattro set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Per Nadal è la dodicesima vittoria nel più importante torneo al mondo giocato sulla terra rossa, nonché secondo Slam della stagione, categoria in cui ora detiene diciotto trofei. Negli ultimi quindici anni il tennista maiorchino ha giocato tante finali quante ne ha vinte, segnando un dominio mai visto nella storia dei tornei dello Slam. Per arrivare alla finale di quest’anno Nadal aveva eliminato in ordine Yannick Hanfmann, Yannick Maden, David Goffin, Juan Ignacio Londero, Kei Nishikori e Roger Federer in semifinale.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem. 🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019