È ora di conoscere le calciatrici della Nazionale

Da questa settimana la Nazionale femminile di calcio è in ritiro a Valenciennes, in Francia, dove domenica 9 giugno giocherà contro l’Australia nella prima partita della fase a gironi dei Mondiali. C’è molta attesa in vista dell’esordio, dato che l’Italia tornerà a partecipare ai Mondiali di categoria dopo vent’anni di assenza. L’allenatrice Milena Bertolini ha potuto convocare tutte le migliori calciatrici italiane in attività, tranne Cecilia Salvai, difensore della Juventus e titolare della Nazionale, operata al ginocchio dopo essersi lesionata il crociato alla terzultima giornata di campionato. La maggior parte delle calciatrici convocate viene da Juventus, Fiorentina, Milan e Roma, le prime quattro classificate dell’ultima Serie A, mentre solo una delle ventitré convocate è tesserata per una squadra straniera.

Le convocate dell’Italia per i Mondiali in Francia:

Sara Gama

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: difensore

Età: 30 anni

Triestina di madre italiana e padre congolese. Iniziò a giocare nelle squadre del Friuli-Venezia Giulia, per poi passare al Brescia nel 2012. Tra il 2013 e il 2015 giocò nel Paris Saint-Germain. Dal 2017 è capitana della Juventus e della Nazionale italiana, con la quale ha 104 presenze. È consigliera della FIGC. La potete seguire su Twitter.

Laura Giuliani

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: portiere

Età: 26 anni

È il portiere titolare della Juventus. È milanese e ha passato gran parte della sua carriera in Germania, fra Gütersloh, Herforder, Colonia e Friburgo. La Juventus l’ha riportata in Italia nel 2017.

Elisa Bartoli

Club: 🇮🇹 AS Roma

Ruolo: difensore

Età: 28 anni

Romana e romanista, è capitana della Roma femminile, squadra nella quale è tornata l’anno scorso dopo esserci cresciuta nei primi anni Duemila, quando la società ancora non era affiliata ufficialmente al club maschile. Ha vinto due campionati italiani, con il Torres nel 2013 e con la Fiorentina nel 2017.

Elena Linari

Club: 🇪🇸 Atletico Madrid

Ruolo: difensore

Età: 25 anni

Viene da Fiesole ed è l’unica convocata attualmente tesserata per una squadra straniera, l’Atletico Madrid, dove si è trasferita nel 2018 dalla Fiorentina. La potete seguire su Twitter.

Alia Guagni

Club: 🇮🇹 Fiorentina

Ruolo: difensore

Età: 31 anni

Guagni è la capitana della Fiorentina, squadra dove è cresciuta e nella quale ha giocato per tutta la carriera, a eccezione dei tre anni passati negli Stati Uniti. È stata eletta calciatrice dell’anno nel 2017 e nel 2018. La potete seguire su Twitter.

Lisa Boattin

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: difensore

Età: 22 anni

È la terzina sinistra titolare della Juventus. È nata a Portogruaro, è cresciuta nella provincia veneziana e con il Venezia ha esordito in Serie A. Conta 18 presenze in Nazionale, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, dove è stata anche capitana. La potete seguire su Twitter.

Barbara Bonansea

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: centrocampista

Età: 30 anni

Bonansea è una delle italiane più vincenti in attività. Ha vinto quattro Scudetti, due con il Brescia e due con la Juventus, oltre a tre Coppe Italia e tre Supercoppe. È di Pinerolo, come Cecilia Salvai, e ha iniziato a giocare in Serie A nel Torino. È stata la quarta miglior marcatrice della Serie A. La potete seguire su Twitter.

Manuela Giugliano

Club: 🇮🇹 AC Milan

Ruolo: centrocampista

Età: 21 anni

Cresciuta nella provincia trevigiana, prima di arrivare al Milan nel 2018 ha giocato con Pordenone, Torres, Mozzanica, Verona e Brescia (la squadra da cui il Milan ha comprato il titolo sportivo). Nel 2016 fu ingaggiata dall’Atletico Madrid, ma la sua esperienza in Spagna è durata meno di un anno.

Valentina Cernoia

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: centrocampista

Età: 27 anni

È una delle giocatrici più esperte fra le convocate in Francia, e anche una delle più versatili, dato che all’occorrenza può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e anche come centrale di difesa. La potete seguire su Twitter.

Aurora Galli

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: centrocampista

Età: 22 anni

Ha iniziato a giocare in una squadra maschile lombarda quando aveva 4 anni. Il padre le organizzò un provino con l’Inter femminile, la squadra per cui tifava, che la ingaggiò per due anni nel 2011. Nelle stagioni successive giocò per Torres, Mozzanica e Verona. Dal 2017 è sotto contratto con la Juventus.

Annamaria Serturini

Club: 🇮🇹 AS Roma

Ruolo: centrocampista

Età: 20 anni

È la più giovane fra le 23 convocate. Viene da Alzano Lombardo e esordì in Serie A con il Brescia nel 2014. Dall’anno scorso è tesserata con la Roma. Ha detto che la sua giocatrice preferita di tutti i tempi è Barbara Bonansea.

Cristiana Girelli

Club: 🇮🇹 Juventus

Ruolo: attaccante

Età: 29 anni

È bresciana e in carriera ha vinto sette campionati italiani, almeno uno con ognuna delle tre squadre con cui ha giocato: Verona, Brescia e Juventus. La potete seguire su Twitter.

Ilaria Mauro

Club: 🇮🇹 Fiorentina

Ruolo: attaccante

Età: 31 anni

Prima punta di grande esperienza, esordì in Serie A con il Tavagnacco nel 2002 e ci rimase per i successivi undici anni. Nel 2013 si trasferì in Germania, prima al Sand e poi al Turbine Potsdam, una delle squadre femminili più forti d’Europa. È tornata in Italia nel 2016 e da allora gioca con la Fiorentina.

Daniela Sabatino

Club: 🇮🇹 AC Milan

Ruolo: attaccante

Età: 33 anni

È nata in Molise ma è cresciuta in Abruzzo. Dopo aver giocato nelle serie minori e in Svizzera con il Rapid Lugano, dal 2010 al 2018 ha giocato con il Brescia, che poi è diventato il Milan, la squadra per cui fa anche il tifo.

Valentina Giacinti

Club: 🇮🇹 AC Milan

Ruolo: attaccante

Età: 25 anni

Ha esordito in Serie A con l’Atalanta, per poi passare a Napoli, Mozzanica e Brescia. È stata la miglior marcatrice dell’ultima Serie A: 21 gol in 21 presenze con il Milan.

A completare la lista delle 23 convocate ci sono i portieri Chiara Marchitelli (Florentia) e Rosalia Pipitone (Roma), i difensori Laura Fusetti (Milan) e Linda Tucceri Cimini (Milan), le centrocampiste Valentina Bergamaschi (Milan), Alice Parisi (Fiorentina) e Martina Rosucci (Juventus), l’attaccante Stefania Tarenzi (Chievo).