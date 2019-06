Le previsioni meteo per domani, martedì 4 giugno

Le previsioni meteo per martedì dicono che il bel tempo tutto sommato resisterà: ci saranno alcune piogge isolate e sparse, ma saranno poche e in prevalenza ci sarà il sole. Di mattina l’unica zona dove è prevista pioggia è il salentino, mentre nelle altre regioni sarà parzialmente nuvoloso oppure soleggiato. Di pomeriggio potrebbe piovere nelle province di Viterbo e di Verona, sulla costa intorno al golfo di Taranto (calabra, lucana e pugliese) e al confine settentrionale, in Lombardia e in Trentino-Alto Adige. Di sera e di notte ci saranno di nuovo schiarite: continuerà a piovere solo in Salento, l’unica zona dove sembra che pioverà tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di martedì a Roma sarà soleggiata, fresca e ventosa: le temperature non supereranno i 24 gradi e il cielo sarà quasi sempre sgombro di nuvole.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di martedì non sarà all’altezza di quelle dello scorso weekend, purtroppo: inizierà con il sole ma poi verso le 14 potrebbe iniziare a piovere fino alle 17 e ci sarà anche un vento forte. Le temperature però rimarranno alte, tra i 25 e i 27 gradi.