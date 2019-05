Fotofinish

Le foto più belle della settimana sportiva appena finita raccontano dell’ultima partita di Daniele De Rossi alla Roma, dell’inizio del torneo di tennis del Roland Garros, di Hamilton che vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1, e di David Beckham che per un giorno è tornato a fare gol con il Manchester United. Ma anche della fotogenicità dei tuffi: che siano quelli alla Coppa del mondo di High Diving, in cui gli atleti si tuffano da altezze di almeno 20 metri, o momenti più sgraziati in cui spunta fuori dall’acqua soltanto un piede. Poi ci sono Donald Trump che gioca a golf e il principe Harry a una partita di polo, lenti a contatto da veri tifosi e facce colorate bene.