La visita di Trump in Giappone, fotografata

In questi giorni il presidente statunitense Donald Trump è in visita ufficiale in Giappone per incontrare il primo ministro giapponese Shinzo Abe, suo alleato.

I due leader hanno parlato soprattutto di accordi commerciali, e in particolare delle tensioni provocate dagli annunciati nuovi dazi americani sulle importazioni di auto e componenti automobilistici dall’Europa e dal Giappone (dazi che per ora sono stati rimandati). Un altro tema molto discusso è stato quello della minaccia militare proveniente dalla Corea del Nord, che però Trump ha cercato di minimizzare, contraddicendo apparentemente il suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, che sabato aveva sostenuto che i nuovi test nordcoreani violassero le sanzioni ONU imposte contro il regime di Kim Jong-un.

Nei giorni trascorsi a Tokyo, Trump e Abe sono sembrati molto in sintonia. Associated Press ha scritto che Abe ha cercato in tutti i modi di stringere legami con Trump usando «tre cose vicine al cuore del leader americano: il wrestling, i cheeseburger e il golf».

La prima cosa è stata il golf. Trump e Abe hanno fatto una partita al campo del Mobara Country Club di Chiba, fuori Tokyo. Poi c’è stato un pranzo a base di doppi cheeseburger con carne americana. E infine un incontro di sumo allo stadio Ryogoku Kokugikan della capitale, al termine del quale Trump ha consegnato la cosiddetta “Coppa del Presidente” al vincitore. Trump ha definito l’incontro «affascinante».

La visita di Trump terminerà lunedì, quando il presidente incontrerà il nuovo imperatore del Giappone, Naruhito.