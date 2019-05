Spal-Milan in TV e in streaming

Spal-Milan è una delle partite dell’ultima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La Spal è già certa della permanenza in Serie A, mentre il Milan si gioca ancora la qualificazione alla prossima Champions League. Per qualificarsi al più ambito torneo del calcio europeo il Milan dovrà recuperare lo svantaggio in classifica da Atalanta e Inter, avanti di un punto: dovrà quindi vincere e sperare che una delle due non faccia lo stesso (rispettivamente contro Sassuolo e Empoli). Negli scontri diretti è in vantaggio con Atalanta e Roma e in svantaggio con l’Inter.

Dove vedere Spal-Milan

Spal-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Spal-Milan

Spal (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares: Floccari, Petagna

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko e Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini