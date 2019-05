Serie A, le partite dell’ultima giornata e dove vederle

La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato 25 e domenica 26 maggio. Sabato si sono giocati due anticipi ininfluenti conclusi con un pareggio tra Frosinone e Chievo Verona e la vittoria del Bologna sul Napoli. Domenica è la giornata cruciale, dato che ci saranno in ballo le qualificazioni alle coppe europee e l’ultima retrocessione. Atalanta, Inter, Milan e Roma proveranno a qualificarsi in Champions League tramite gli ultimi due posti disponibili mentre Genoa, Empoli e Fiorentina cercheranno di evitare la retrocessione in Serie B. I campi principali saranno due: il Meazza di Milano per Inter-Empoli e il Franchi di Firenze per lo scontro diretto Fiorentina-Genoa. Tutte le partite decisive si giocheranno in contemporanea alle 20.30.

Sabato

18.00

Frosinone-Chievo 0-0

20.30

Bologna-Napoli 3-2

Domenica

15.00

Torino-Lazio [Sky]

18.00

Sampdoria-Juventus [Dazn]

20.30

Atalanta-Sassuolo [Sky]

Cagliari-Udinese [Sky]

Fiorentina-Genoa [Sky]

Inter-Empoli [Sky]

Roma-Parma [Sky]

Spal-Milan [Dazn]

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 90

2) Napoli 79 *

3) Atalanta 66

4) Inter 66

————————————

5) Milan 65

6) Roma 63

————————————

7) Torino 60

8) Lazio 59

9) Sampdoria 50

10) Bologna 44 *

11) Sassuolo 43

12) Spal 42

13) Cagliari 41

14) Parma 41

15) Fiorentina 40

16) Udinese 40

17) Empoli 38

————————————

18) Genoa 37

19) Frosinone 25 **

20) Chievo Verona 17 **



* Una partita in più

** Già retrocessa