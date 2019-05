Le previsioni meteo per domani lunedì 27 maggio

Lunedì continuerà a fare brutto un po’ in tutta Italia, più o meno come domenica. Sono previste piogge praticamente ovunque, dal Nord fino al Sud passando per il Centro e le isole: si segnalano temporali in arrivo soprattutto sulle coste adriatiche e tirreniche. In serata la situazione dovrebbe migliorare almeno nell’entroterra.

Le previsioni meteo per Milano

Il tempo sarà nuvoloso al mattino e piovoso a partire dal primo pomeriggio. Come domenica, difficilmente le temperature supereranno i 20 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma pioverà invece sin dal mattino presto, mentre il tempo dovrebbe progressivamente schiarirsi in serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.