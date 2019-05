L’Atalanta si qualifica per la Champions League se

Oggi, domenica 26 maggio, si gioca l’ultima giornata del campionato di Serie A. Dopo che lo Scudetto è stato assegnato ormai varie settimane fa, rimangono in ballo due posti in Champions League, che si giocano sostanzialmente tre squadre: Inter, Atalanta e Milan (la Roma avrebbe bisogno di un mezzo miracolo per qualificarsi). La classifica attualmente è questa:

1) Juventus 90

2) Napoli 79

3) Atalanta 66

4) Inter 66

————————————

5) Milan 65

6) Roma 63

Stando al regolamento e alla situazione in classifica, l’Atalanta otterrà la qualificazione alla Champions League se questa sera vincerà contro il Sassuolo, squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che di recente è tornata a giocare sui buoni livelli di inizio stagione. L’Atalanta si potrebbe qualificare anche in caso di pareggio o sconfitta contro il Sassuolo, se Inter e Milan non riuscissero a raggiungerla o superarla in classifica. Negli scontri diretti, che contano in caso di arrivo a pari punti, l’Atalanta è in vantaggio con l’Inter, in parità con la Roma e in svantaggio con il Milan.