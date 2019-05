Le partite dell’ultima giornata di Serie A e dove vederle

La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato e domenica. Sabato sono in programma Frosinone-Chievo e Bologna-Napoli, le uniche due partite fra squadre che non hanno più nulla da aspettarsi dal campionato. Frosinone e Chievo sono già retrocesse, Bologna e Napoli già sicure rispettivamente di salvezza e secondo posto. Domenica sarà la giornata cruciale, dato che ci saranno in ballo le qualificazioni alle coppe europee e l’ultima retrocessione.

Sabato

18.00

Frosinone-Chievo [Dazn]

20.30

Bologna-Napoli [Sky]

Domenica

15.00

Torino-Lazio [Sky]

18.00

Sampdoria-Juventus [Dazn]

20.30

Atalanta-Sassuolo [Sky]

Cagliari-Udinese [Sky]

Fiorentina-Genoa [Sky]

Inter-Empoli [Sky]

Roma-Parma [Sky]

Spal-Milan [Dazn]

La classifica della Serie A all’ultima giornata:

1) Juventus 90

2) Napoli 79

3) Atalanta 66

4) Inter 66

————————————

5) Milan 65

6) Roma 63

————————————

7) Torino 60

8) Lazio 59

9) Sampdoria 50

10) Sassuolo 43

11) Spal 42

12) Cagliari 41

13) Parma 41

14) Bologna 41

15) Fiorentina 40

16) Udinese 40

17) Empoli 38

————————————

18) Genoa 37

19) Frosinone 24 *

20) Chievo Verona 16 *



* Già retrocessa