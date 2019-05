Lazio-Bologna in TV e in streaming

Lazio-Bologna è l’ultima partita della 37ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La Lazio ha vinto la Coppa Italia ed è quindi già certa della qualificazione ai gironi di Europa League. In campionato è ottava ma può comunque tentare di migliorare il proprio piazzamento nelle ultime due giornate. Il Bologna è in una situazione completamente diversa. È a tre punti dal terzultimo posto e rischia ancora la retrocessione. Tuttavia, con un punto ottenuto stasera sarebbe matematicamente salva. Altrimenti si giocherà tutto domenica prossima, all’ultima giornata di campionato.

Dove vedere Lazio-Bologna

Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

Lazio (3-5-1-1) Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio