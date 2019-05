Valencia-Arsenal in TV e in diretta streaming

Valencia-Arsenal è la semifinale di ritorno di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Mestalla di Valencia. Una settimana fa l’Arsenal ha vinto 3-1 in casa nella semifinale di andata. La vittoria gli dà un buon vantaggio per stasera, dato che per passare il turno può anche perdere 1-0. Il risultato più semplice a disposizione del Valencia è il 2-0: se dovesse subire un solo gol, dovrebbe per forza vincere con due gol di scarto per andare ai supplementari, o tre per qualificarsi nei novanta minuti regolamentari. Se gli inglesi dovessero vincere, in finale potrebbero incontrare in un inedito derby di Londra il Chelsea, impegnato in contemporanea in casa contro il Francoforte.

Se sia Chelsea che Arsenal dovessero qualificarsi, per la prima volta nella storia delle coppe europee ci sarà un derby londinese in una finale, e per la prima volta entrambe le finali dei due maggiori tornei UEFA verranno disputate da quattro squadre provenienti dallo stesso campionato; campionato che peraltro potrebbe essere vinto da un’altra squadra ancora, il Manchester City, in vantaggio di un punto sul Liverpool a una giornata dal termine.

Dove vedere Valencia-Arsenal

Valencia-Arsenal sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport 253. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. La partita si vedrà anche in chiaro sul digitale terrestre, ma non integralmente. TV8 la seguirà con diretta gol, cioè alternando la telecronaca della partita con quella di Valencia-Arsenal. TV8 si può vedere anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui.

Le probabili formazioni di Valencia-Arsenal

Valencia (4-4-2) Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gaya; Wass, Parejo, Coquelin, Guedes; Santi Mina, Rodrigo

Arsenal (3-5-2) Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinac; Iwobi; Aubameyang, Lacazette