Le previsioni meteo per domani, venerdì 10 maggio

Le previsioni meteo per venerdì non saranno le migliori possibili, ma almeno non pioverà quasi da nessuna parte e le temperature aumenteranno un po’, arrivando sopra i venti gradi più o meno dappertutto. Di mattina sarà parzialmente nuvoloso in molte regioni, poi di pomeriggio ci saranno schiarite ma potrebbero esserci anche brevi piogge intorno a Venezia. Tra sera e notte la situazione rimarrà simile, con qualche schiarita soprattutto sulle isole e al Nord.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di venerdì a Milano inizierà con il cielo coperto che si aprirà man mano, fino a diventare sgombro di nuvole verso le 17. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì sarà sostanzialmente bel tempo, con temperature massime intorno ai 23 gradi e poche nuvole nelle ore centrali della giornata.