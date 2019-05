I marchi e i prodotti di moda più di moda

La piattaforma globale di ricerca di moda Lyst ha pubblicato il Lyst Index, un rapporto trimestrale che individua i marchi e i prodotti più cercati e popolari tra gennaio e marzo 2019. Il rapporto è stato compilato analizzando le ricerche e gli acquisti di più di 5 milioni di utenti di Lyst; è stata anche presa in considerazione, spiega Lyst, «la crescita dei follower degli account dei brand, le menzioni su diverse piattaforme di prodotti, marchi e parole chiave ad essi relative» e allo spirito più o meno positivo che le accompagna.

Secondo il rapporto al primo posto della classifica c’è Off-White, il marchio milanese di streetwear dello stilista Virgil Abloh, quello con 4.000 persone in lista di attesa per comprare una bottiglia d’acqua riutilizzabile realizzata con MatchesFashion.com ed Evian. Al secondo e al terzo posto ci sono rispettivamente Gucci e Balenciaga, che da anni si alternano in cima alla classifica, mentre al quarto c’è Valentino, sempre più apprezzato da clienti e critici di moda per il lavoro del direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Tra i primi dieci in classifica ci sono altri quattro marchi italiani: Prada, Fendi, Stone Island, Versace.

Il prodotto più desiderato dalle donne sono le sneaker di Alexander McQueen dalla suola oversize, seguito dal cerchietto borchiato di Prada e dalla mini-borsa di Jacquemus Le Chiquito; al sesto posto c’è l’Hijab Nike Pro, il primo velo di Nike pensato per fare sport. Tutti i prodotti più desiderati dagli uomini invece sono sneaker: sette su dieci sono di Nike a partire dal primo posto, la Nike React Element 87.

I 20 marchi di moda del Lyst Index

1. Off-White

2. Gucci

3. Balenciaga

4. Valentino

5. Fendi

6. Prada

7. Stone Island

8. Versace

9. Vetements

10. Saint Laurent

11. Nike

12. Burberry

13. Moncler

14. Givenchy

15. Dolce & Gabbana

16. Yeezy

17. Balmain

18. Palm Angels

19. Adidas

20. Alexander McQueen

I 10 prodotti da donna più desiderati

1. Alexander McQueen Oversized Sole Sneakers

2. Prada Stud-Embellished Headband

3. Jacquemus Le Chiquito Bag

4. Gucci Logo Belt

5. Sandy Liang Shearling Jacket

6. Fendi Baguette Bag

7. Nike Pro Hijab

8. Gucci Ace Sneakers

9. Proenza Schouler Tie-Dye Turtleneck

10. Chloe Sawyer Slides