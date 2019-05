Le previsioni meteo per domani, mercoledì 8 maggio

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che la giornata comincerà male per il Nord-Ovest e finirà peggio per tutto l’arco alpino: in sostanza, pioverà tutto il giorno nelle regioni settentrionali. A sud della pianura Padana, invece, non dovrebbe piovere, ma non sarà neanche bel tempo: di mattina sarà parzialmente nuvoloso e poi i cieli tenderanno a coprirsi di nuvole sempre più spesse con il passare delle ore, soprattutto di notte. Al Nord le temperature difficilmente supereranno i 15 gradi, mentre al Centro e al Sud arriveranno al massimo intorno ai 20.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata milanese di mercoledì sarà abbastanza sconfortante: a parte le temperature che non supereranno mai gli 11 gradi, nemmeno nelle ore più calde, ci sarà poi una pioggia incessante che inizierà alle undici di mattina ma non sappiamo bene quando finirà.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì non dovrebbe piovere e a tratti dovrebbe essere anche un po’ soleggiato, anche se dopo le 17 le nuvole aumenteranno. Le temperature saranno abbastanza miti, basse di mattina presto e intorno ai 20 gradi nel resto della giornata.