Liverpool-Barcellona in TV e in streaming

Liverpool-Barcellona è la semifinale di ritorno di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool. Il 3-0 della partita di andata mette il Barcellona nelle condizioni di avere tutti e tre i risultati a disposizione per passare il turno. Il Liverpool deve vincere almeno 3-0 soltanto per far proseguire la partita ai tempi supplementari, mentre il primo risultato che gli garantirebbe la qualificazione alla finale entro i novanta minuti sarebbe un 4-0. Se il Barcellona dovesse segnare un gol, la partita di fatto si concluderebbe. La vincente di stasera sarà la prima finalista del torneo: il primo giugno, allo stadio Metropolitano di Madrid, affronterà la vincente di Ajax-Tottenham, in programma domani sera ad Amsterdam.

Il Barcellona non gioca una finale di Champions League dal 2015. La passata edizione l’ha conclusa ai quarti di finale, battuta in rimonta dalla Roma nello storico 3-0 dello Stadio Olimpico. Quella memorabile rimonta subita sta mettendo in guardia gli spagnoli da possibili ribaltamenti in Inghilterra. In condizioni normali, con il Liverpool al meglio, difendere un 3-0 sarebbe potuto essere rischioso, soprattutto giocando in uno degli stadi più “caldi” al mondo. Ma il Liverpool di Jurgen Klopp si presenta alla partita di stasera senza due dei suoi giocatori più incisivi, Mohamed Salah e Roberto Firmino, entrambi infortunati.

Dove vedere Liverpool-Barcellona

Liverpool-Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 252 preceduta da un ampio pre-partita. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà solamente una partita del mercoledì: questa settimana trasmetterà in diretta Ajax-Tottenham.

Le probabili formazioni di Liverpool-Barcellona

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Shaqiri, Sturridge, Manè

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Suarez, Messi