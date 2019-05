Ci sono nuovi scontri a Gaza

I nuovi scontri iniziati venerdì nella Striscia di Gaza, tra Israele e Hamas, hanno provocato la morte di 11 palestinesi e di un israeliano. Venerdì un cecchino palestinese aveva ferito due soldati israeliani, provocando in risposta l’uccisione di due militanti di Hamas; nello stesso giorno due manifestanti palestinesi erano stati uccisi dai soldati israeliani in scontri avvenuti nella settimanale protesta contro Israele lungo il confine. Sabato sette palestinesi sono stati uccisi a Gaza dagli attacchi aerei e dai colpi dei carri armati israeliani, avvenuti in risposta a circa 250 razzi lanciati da militanti di Hamas contro Israele; durante la notte sono stati lanciati altri 180 razzi, per un totale di oltre 400.

L’esercito israeliano ha detto che il 70 per cento dei razzi è caduto a vuoto e alcuni sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome, mentre uno ha colpito la città di Ashkelon e ha ucciso un uomo di 60 anni; i missili hanno ferito altri quattro israeliani, tra cui una donna di 80 anni. Tra i palestinesi morti sabato a Gaza ci sono anche una bambina di 14 mesi e sua madre di 37 anni, incinta di otto mesi; i palestinesi feriti sono 47.

L’esercito israeliano ha detto di aver colpito 230 obiettivi appartenenti ad Hamas, il gruppo che controlla Gaza, e al Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, considerato responsabile del lancio dei primi razzi. In particolare sarebbero stati colpiti un centro di lancio di missili e una base militare di Hamas nel nord della Striscia, case private di leader di Hamas, magazzini e fabbriche di armi. Nel frattempo l’esercito ha annunciato la chiusura della principale via di passaggio tra Israele e Gaza e della zona di pesca al largo della costa palestinese.

Si è così interrotta dopo un mese la fragile tregua che era stata trovata il 27 marzo scorso grazie alla mediazione dell’Egitto per mettere fine ai bombardamenti israeliani iniziati due giorni prima. Quei bombardamenti erano la risposta a un razzo lanciato da Hamas che aveva ferito sette persone nella comunità israeliana di Mishmeret, circa 20 chilometri a nord di Tel Aviv: era dal 2014 che un razzo non arrivava così lontano nel territorio israeliano. Nickolay Mladenov, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, ha detto che sta lavorando a fianco dell’Egitto per calmare la situazione e riportare una tregua; un funzionario egiziano ha confermato a Reuters che «l’Egitto sta facendo la sua parte con Hamas, il gruppo jihadista islamico e Israele ma non c’è ancora nessuna conclusione».

Le nuove violenze sono iniziate mentre Israele si prepara a celebrare il giorno dell’Indipendenza, che ricorda la proclamazione dello Stato di Israele avvenuta il 14 maggio del 1948, e a ospitare l’Eurovision, il più importante e seguito concorso musicale al mondo, che si terrà dal 14 al 18 maggio e che porterà in Israele migliaia di ospiti e turisti internazionali.