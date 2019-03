L’esercito di Israele sta colpendo obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

L’esercito di Israele ha iniziato a colpire nella Striscia di Gaza alcuni obiettivi che ritiene essere di Hamas. L’attacco di Israele è una reazione al fatto che questa mattina sette persone sono state ferite dopo che un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza aveva colpito una casa 20 chilometri a nord di Tel Aviv, a Israele. Era dal 2014 che un razzo non arrivava così lontano nel territorio israeliano. In giornata Hamas aveva negato di aver ordinato il lancio del razzo.

We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019