Le previsioni meteo per domani, giovedì 2 maggio

La giornata di giovedì inizierà nel migliore dei modi, con sole previsto su quasi tutta l’Italia. Poi, però, nel pomeriggio e verso sera il tempo tenderà a peggiorare soprattutto nel Nord, all’inizio solo in Valle d’Aosta e in Piemonte settentrionale, poi nel Nord-Est. Dalla pianura Padana in giù, invece, dovrebbe continuare a fare bel tempo: ci saranno solo un po’ di nuvole al Centro-Nord e al Sud sarà complessivamente sereno quasi sempre.

Le previsioni meteo per Roma

Giovedì 2 maggio a Roma sarà una discreta giornata: sarà leggermente nuvoloso solo nel primo pomeriggio e di sera, dopo le otto. Per il resto sarà sereno e le temperature massime rimarranno attorno ai venti gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di giovedì non sarà un granché, ma fughiamo ogni dubbio: non dovrebbe piovere, anche se sarà nuvoloso più o meno tutto il giorno. Comunque i milanesi non possono lamentarsi, visto che oggi è festa e il tempo è splendido.