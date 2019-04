Chi va in Champions League?

A quattro giornate dalla fine del campionato la Juventus è già campione d’Italia, il Napoli è qualificato in Champions League ed è quasi certo del secondo posto. L’Inter è terza, ha quattro punti di vantaggio sulla quarta e un calendario moderatamente favorevole. Per il quarto posto, cioè l’ultimo che garantisce la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League — e come minimo una trentina di milioni di euro provenienti dalla UEFA — ci sono cinque squadre in piena corsa, tutte comprese in appena quattro punti. Soprattutto per due di queste, Roma e Milan, una mancata qualificazione inciderebbe pesantemente sul bilancio societario.

3) Inter 62 (Udinese, Chievo, Napoli, Empoli)

4) Roma 58 (Genoa, Juventus, Sassuolo, Parma)

5) Atalanta 56* (Udinese, Lazio, Genoa, Juventus, Sassuolo)

6) Torino 56 (Juventus, Sassuolo, Empoli, Lazio)

7) Milan 56 (Bologna, Fiorentina, Frosinone, Spal)

8) Lazio 55 (Atalanta, Cagliari, Bologna, Torino)

* Tra parentesi il calendario delle ultime quattro giornate, in corsivo le partite in trasferta

Nell’ultimo mese di campionato la Roma è riuscita a riportarsi al quarto posto, dove ora ha 58 punti e un calendario tutto sommato favorevole, ad eccezione della partita in casa contro la Juventus. Questa sera, tuttavia, potrebbe essere nuovamente superata dall’Atalanta, che ha 56 punti e giocherà in casa contro l’Udinese, squadra in piena lotta per la salvezza. Se l’Atalanta dovesse vincere si porterebbe al quarto posto con un punto di vantaggio. Nelle ultime giornate di campionato, tuttavia, dovrà giocare uno scontro diretto contro la Lazio e poi in trasferta a Torino contro la Juventus. In mezzo avrà il Genoa, che ha bisogno di fare punti per salvarsi.

A 56 punti ci sono Milan e Torino, che hanno giocato contro domenica sera. Il Torino è forse la meno quotata per la qualificazione alla Champions League, nonostante la vittoria contro il Milan. È una squadra in piena forma e non perde da metà marzo, ma nel corso della stagione è stata anche la più incostante. Avrà inoltre un calendario complicato: deve ancora affrontare Juventus e Lazio. Il Milan, invece, è capitato in una crisi di risultati nel peggior momento della stagione. Nell’ultimo mese ha perso il terzo posto e tutto il vantaggio che aveva in classifica. Potrebbe tuttavia trarre vantaggio dal calendario più favorevole tra le squadre in corsa per la Champions League: ad eccezione del Bologna, incontrerà solo squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

La Lazio è più o meno nella stessa situazione del Milan. Dopo aver vinto in trasferta a Milano contro l’Inter il 31 marzo, ha perso nove punti perdendo contro Spal, Chievo (già retrocesso) e Milan. L’ultima vittoria contro la Sampdoria l’ha rilanciata, ma nelle ultime quattro giornate avrà due scontri diretti, contro Atalanta (in casa) e Torino (in trasferta).