Come finisce il calcio in Europa

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Al termine della Serie A italiana mancano quattro giornate e fra i maggiori campionati europei è quello che finirà più tardi, il 26 maggio, come la Ligue 1 francese. La Premier League inglese si concluderà invece fra appena due settimane, mentre la Liga spagnola ha ancora tre giornate da disputare, così come la Bundesliga tedesca. Alcuni campionati sono già stati vinti, per altri ci sarà ancora da aspettare: e ci sono in ballo anche importanti qualificazioni alle coppe europee e lotte per non retrocedere.

La Serie A è stata il primo campionato, fra i cinque maggiori d’Europa, a conoscere il suo vincitore, che è lo stesso degli ultimi otto anni: la Juventus. Le altre due cose già decise sono la qualificazione del Napoli alla Champions League (e decimo anno di fila nelle coppe europee) e la retrocessione del Chievo Verona in Serie B. A quella del Frosinone manca ormai poco, mentre la situazione dell’Empoli dipenderà molto da Atalanta-Udinese, in programma stasera. Per la qualificazione alla Champions League, invece, l’Inter sta difendendo il terzo posto mentre Roma, Torino, Milan, Atalanta e Lazio si contendono il quarto: sono comprese in appena quattro punti, ma l’Atalanta ha una partita in meno, che giocherà stasera.

La Premier League è il campionato più aperto. L’anno scorso fu dominato dal Manchester City, che quest’anno è ancora primo ma con un solo punto in più del Liverpool, alla ricerca di un titolo nazionale che manca da 29 anni. Mancano soltanto due giornate al termine: il City le giocherà contro Leicester e Brighton, il Liverpool contro Newcastle e Wolverhampton. Fulham e Huddersfield sono matematicamente retrocesse in Championship, mentre l’ultimo posto in Champions League se lo contenderanno Chelsea, Arsenal e Manchester United. Il Watford, invece, potrebbe togliere il posto in Europa League al Wolverhampton se dovesse vincere la FA Cup in finale contro il City.

Sabato il Barcellona ha vinto il suo ventiseiesimo titolo spagnolo con tre giornate di anticipo, al termine di un campionato segnato dalle difficoltà del Real Madrid, che con ogni probabilità terminerà la stagione al terzo posto. La città di Madrid potrebbe però avere tre squadre nella prossima Champions League: oltre ad Atletico Madrid e Real Madrid, il Getafe, piccolo club dell’area metropolitana della capitale spagnola, è attualmente quarto a pari merito con il Siviglia e potrebbe concludere una stagione sorprendente con la prima qualificazione in Champions League della sua storia. Valladolid, Rayo Vallecano e Huesca sono invece vicine alla retrocessione.

Per il Bayern Monaco era sembrata una stagione deludente, complicata quasi irrimediabilmente dalla fine di un ciclo e dall’inizio di un atteso ricambio generazionale in squadra. A dicembre, con il nuovo allenatore Niko Kovac, aveva nove punti in meno del Borussia Dortmund, capolista imbattuta della Bundesliga. Da allora, però, il Dortmund è riuscito a buttare tutto il vantaggio ottenuto in classifica. Ora, a tre giornate dalla fine, il Bayern è primo con due punti di vantaggio. Al terzo posto il Lipsia è già sicuro del ritorno in Champions League, mentre Norimberga e Hannover sono vicine alla retrocessione. La terzultima classificata, che attualmente è lo Stoccarda, giocherà lo spareggio contro la terza della seconda divisione.

Il campionato francese è stato vinto per il secondo anno consecutivo e per la sesta volta negli ultimi sette anni dal Paris Saint-Germain. Nonostante abbia sprecato alcuni punti nelle ultime giornate, la squadra allenata dal tedesco Thomas Tuchel era arrivata ad accumulare una ventina di punti di vantaggio in una delle stagioni meno competitive di sempre. Il PSG, tuttavia, è stato battuto in finale di Coppa di Francia dal Rennes, che ha così ottenuto un posto in Europa League nonostante l’undicesimo posto in classifica. La Coppa di Lega è stata vinta dallo Strasburgo, altra squadra già sicura di un posto in Europa League. La terzultima classificata giocherà lo spareggio per la retrocessione contro la terza della seconda divisione.

Per quanto riguarda gli altri maggiori campionati europei, in Portogallo mancano tre giornate al termine: Benfica e Porto sono separate da due punti. In Olanda, l’Ajax semifinalista di Champions League è primo a pari merito con il PSV Eindhoven. Si deciderà tutto nelle ultime due giornate. In Belgio, Repubblica Ceca e Austria i titoli nazionali verranno assegnati tramite playoff. In Croazia la Dinamo Zagabria ha vinto il titolo sabato scorso con cinque giornate di anticipo. Il campionato russo finisce tra quattro giornate e lo Zenit San Pietroburgo è primo con otto punti di vantaggio sulla Lokomotiv Mosca.