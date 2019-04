Fotofinish

È stata una grande settimana di calcio, tra il “derby d’Italia“, la Juve – quella femminile – che ha vinto la Coppa Italia, il Barcellona che ha vinto il campionato spagnolo e il Pordenone che torna in serie B dopo 99 anni. Ma lo sport non è fatto solo di calcio e non è fatto solo di vittorie, come vi ricorda ogni lunedì la nostra raccolta di foto sportive, belle da guardare: c’è spazio per la maratona di Londra, la Formula 1 a Baku, il nuoto sincronizzato a Tokyo e quello paralimpico a Glasgow.