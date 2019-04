Il Pordenone è stato promosso in Serie B per la prima volta in 99 anni

Grazie alla vittoria contro la Giana Erminio nella penultima giornata del Gruppo B della Serie C, il Pordenone allenato da Attilio Tesser ha vinto il campionato ed è stato promosso in Serie B per la prima volta in 99 anni di storia. Nelle ultime stagioni la squadra friulana era stata una delle migliori realtà della terza divisione italiana, facendo parlare di sé per i buoni risultati ottenuti: nel 2017, per esempio, raggiunse gli ottavi di finale di Coppa Italia, che perse contro l’Inter ai calci di rigore dopo aver sfiorato la vittoria. È la seconda squadra ad aver ottenuto la promozione matematica in Serie B dopo la Juve Stabia, vincitrice del Girone C.