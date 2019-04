Torino-Milan in TV o in streaming

Torino-Milan si giocherà oggi alle 20.30 per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre sono divise in classifica da soli 3 punti e questa partita a fine stagione potrebbe risultare decisiva. Il Milan infatti è ancora in corsa per raggiungere il quarto posto e la qualificazione in Champions League, mentre il Torino punta a rientrare tra le tre squadre che andranno in Europa League. Dopo la vittoria della Roma ieri contro il Cagliari, il Milan ha perso temporaneamente il quarto posto e se oggi non dovesse vincere potrebbe rischiare di venire sorpassato anche dall’Atalanta, nel caso questa vincesse lunedì contro l’Udinese. Il Torino, a sua volta, vincendo potrebbe raggiungere proprio il Milan al quinto posto.

Dove vedere Torino-Milan

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Lukic, Meitè, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Kessie; Suso, Cutrone, Calhanoglu