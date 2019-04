Fotofinish

Tra le foto sportive della settimana – da guardare cercando la motivazione per fare un po’ di movimento dopo il weekend di Pasqua – ci sono pance e schiena tatuate, la Juventus che vince il suo ottavo scudetto consecutivo e il tennista italiano Fabio Fognigni che batte Rafael Nadal in semifinale al torneo di Montecarlo. Poi c’è anche chi fa jogging tra alberi fioriti, chi si prende una mazza da hockey in faccia e chi si allena in una palestra di rottami metallici a Kiev.