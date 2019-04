Juventus-Fiorentina in TV e in streaming

Juventus-Fiorentina è il posticipo serale della 33ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo aver mancato i primi due match point per vincere lo Scudetto in anticipo, oggi la Juventus ne ha un altro a disposizione. In classifica è prima con 84 punti, 17 in più del Napoli. Da qui all’ultima giornata ci sono 18 punti in palio per ciascuna squadra. Questo vuol dire che un solo punto ottenuto contro la Fiorentina sarà sufficiente per avere la certezza matematica del primo posto. La Fiorentina, inoltre, ha cambiato da poco allenatore e non vince in campionato dal 17 febbraio. In caso di sconfitta, la Juventus potrebbe vincere ugualmente lo Scudetto se lunedì il Napoli non dovesse vincere contro l’Atalanta.

Dove vedere Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi

Fiorentina (3-5-2) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.