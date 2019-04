Cosa c’è stasera in TV

Dato che oggi per i cattolici è “venerdì Santo”, stasera troverete alcuni programmi che rispettano il giorno in cui viene ricordata la morte di Gesù: Il re dei re su Rete 4, Noah su Tv8 e naturalmente la Via Crucis in diretta, trasmessa su Rai Uno. Poi, ci saranno anche alcuni programmi soliti del venerdì: Propaganda Live, Ciao Darwin, Fratelli di Crozza e le nuove puntate di Gomorra. Oppure ci sono anche: Red 2 su Italia Uno, un film noir su fatti realmente accaduti, su Rai Movie, e una commedia con Vanessa Incontrada su Rai Tre.

Rai Uno

21.00 – Rito della Via Crucis

In diretta dal Colosseo, il rito liturgico della Via Crucis, che come da tradizione avviene oggi, venerdì Santo. Lo conduce papa Francesco.

Rai Due

21.20 – 90 minuti in paradiso

Film del 20015 con Hayden Christensen e Kate Bosworth, che racconta la storia di un uomo che muore per un incidente. La sua anima va in paradiso, ma poi le preghiere di chi lo vuole bene lo fanno tornare sulla terra (d’altronde, è la Settimana Santa).

Rai Tre

21.15 – Ti sposo ma non troppo

Film del 2014 scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada e Chiara Francini. Pignotta interpreta Luca, un psicologo che si trova a gestire lo studio del suo datore di lavoro mentre questo è in vacanza. Tra i vari pazienti che incontra c’è Andrea (Incontrada), una donna lasciata dal futuro marito poco prima di sposarsi, e di cui Luca si innamora.

Rete 4

21.30 — Il re dei re

Anche Rete 4 osserva il venerdì Santo con un film del 1961 ispirato ai Vangeli, che racconta (con le consuete drammatizzazioni cinematografiche) la figura di Gesù di Nazareth dalla nascita alla resurrezione. Il regista è Nicholas Ray mentre Gesù è interpretato da Jeffrey Hunter.

Canale 5

21.30 – Ciao Darwin

Sesta puntata dell’ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia Uno

21.25 – Red II

Sequel del film d’azione andato in onda la scorsa settimana. Anche in questo spicca soprattutto il cast: Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, John Malkovich, Catherine Zeta-Jones, oltre a Mary-Louise Parker (West Wing e Weeds, tra le altre cose), Brian Cox (Troy e Match Point) e David Thewlis (Remus Lupin nei vari Harry Potter).

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno Aboubakr Soumahoro, Francesca Mannocchi e Lello Arena.

Tv8

21.30 — Noah

Riadattamento della storia biblica di Noè, interpretato da Russell Crowe e diretto da Darren Aronofsky (il regista di The Wrestler e di Il cigno nero). Ci recitano anche Emma Watson, Douglas Booth, Jennifer Connelly e Ray Winstone.

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

Rai Movie

21.05 – Black Dahlia

Storia veramente poco adatta alla Settimana Santa: quella di Elizabeth Short, soprannominata “Dalia Nera”, una ragazza trovata morta a Los Angeles nel 1947 con il corpo diviso a metà all’altezza della vita. Il suo caso rimase irrisolto, James Ellroy ne fece un romanzo, Brian De Palma ne fece questo film del 2006 che non fu un grande successo.

Iris

21.00 – Indiana Jones e l’ultima crociata

Terzo capitolo, uscito nel 1989, della saga con protagonista l’archeologo meno accademico della storia del cinema: questa volta c’è anche suo padre, interpretato da Sean Connery. Entrambi andranno alla ricerca del Santo Graal, il calice dove si pensa che Gesù abbia bevuto nell’ultima cena (anche Iris omaggia il venerdì Santo a modo suo).

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie

Sesta e settima puntata della serie tratta dal libro di Roberto Saviano, arrivata alla quarta stagione. Qui trovate un riassunto degli ultimi due episodi:

Sky Cinema Due

21.00 – Colette