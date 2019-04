La lista dei film in concorso al Festival di Cannes 2019

È stata presentata questa mattina la lista dei film che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio. In questa edizione la giuria che assegnerà i premi più importanti, compresa la Palma d’oro, sarà presieduta dal regista Alejandro G. Iñárritu, dopo che l’anno scorso la presidente era stata l’attrice Cate Blanchett. Il manifesto della 72esima edizione del Festival di Cannes è un omaggio alla regista Agnès Varda, morta il 29 marzo. Nell’edizione del 2018 la Palma d’oro fu assegnata al film giapponese Un affare di famiglia.

Il film di apertura del festival sarà The Dead Don’t Die di Jim Jarmush e durante il festival sarà presentato, fuori concorso, il film Rocketman, su Elton John. Tra i registi più famosi con un film in concorso per la Palma d’oro ci sono Pedro Almodovar, Xavier Dolan, Ken Loach e Terrence Malick. In concorso ci sarà anche il film italiano Il traditore: è diretto da Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta.

I film in concorso, quelli che potrebbero vincere la Palma d’oro

I titoli dei film non italiani sono in inglese e la selezione non è comunque definitiva, perché nei prossimi giorni potrebbero essere aggiunti altri film.

The Dead Don’t Die, Jim Jamrmusch

Pain & Glory, Pedro Almodovar

Il traditore, Marco Bellocchio

The Wild Goose Lake, Diao Yinan

Parasite, Bong Joon-ho

Young Ahmed, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Oh Mercy!, Arnaud Desplechin

Atlantique, Mati Diop

Matthias & Maxime, Xavier Dolan

Little Joe, Jessica Hausner

Sorry We Missed You, Ken Loach

Les Misérables, Ladj Ly

A Hidden Life, Terrence Malick

Bacurau, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

The Whistlers, Corneliu Porumboiu

Frankie, Ira Sachs

Portrait Of A Lady On Fire, Céline Sciamma

It Must Be Heaven, Elia Suleiman

Sibyl, Justine Triet