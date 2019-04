Porto-Liverpool in TV e in streaming

Porto-Liverpool è una delle due partite valide per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 all’Estadio do Dragao di Porto in contemporanea con Manchester City-Tottenham, l’altro quarto di stasera. All’andata, giocata una settimana fa in Inghilterra, il Porto è stato battuto 2-0. Per passare il turno dovrà quindi ribaltare la sconfitta ed evitare di subire gol. Il Liverpool è per forza di cose favorito per la qualificazione alle semifinali: se ci dovesse riuscire per il secondo anno consecutivo, incontrerà il Barcellona, che ieri ha eliminato senza problemi il Manchester United.

Dove vedere Porto-Liverpool

Porto-Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 preceduta da un ampio pre-partita. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà solamente una partita del mercoledì: questa settimana trasmetterà in diretta Manchester City-Tottenham.

Le formazioni di Porto-Liverpool

Porto (4-4-2) Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Otavio, Pereira, Herrera, Brahimi; Marega, Soares. All. Sergio Conceicao

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mane