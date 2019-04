Il Tottenham ha battuto 1-0 il Manchester City nell’andata dei quarti di Champions League

Il Tottenham ha battuto 1-0 il Manchester City in una delle prime due partite di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. L’unico gol dell’incontro, disputato al New White Hart Lane di Londra, è stato segnato dal sudcoreano Heung-min Son a dieci minuti dal novantesimo. La partita di ritorno è in programma a Manchester il prossimo 17 aprile: la vincente si qualificherà alle semifinali, dove affronterà una fra Juventus e Ajax.

La partita di stasera, un derby inglese in Champions League, si è giocata nel nuovo stadio del Tottenham, inaugurato la scorsa settimana. Il Tottenham era stato sempre sconfitto nelle ultime tre partite ufficiali giocate contro il Manchester City.