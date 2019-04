Le previsioni meteo per domani, giovedì 18 aprile

Finalmente aprile si è deciso a posare questo benedetto ombrello, e a farci respirare un po’ di aria primaverile come si deve. Le previsioni meteo per la giornata di giovedì saranno belle praticamente dappertutto, se non consideriamo delle brevi piogge mattutine nell’estremo nord piemontese e nel Trentino-Alto Adige nordoccidentale. Ci saranno nuvole anche nelle altre regioni settentrionali, ma non pioverà, mentre dalla pianura Padana in giù sarà sereno tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di giovedì, a Milano, sarà discretamente bella: sole con qualche nuvola di mattina, sole pieno di pomeriggio, poi di nuovo qualche nuvola la sera. Le temperature saranno miti già da metà mattina e la massima sarà di 21 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì non ci sarà traccia di nuvole: ci sarà sole pieno tutto il giorno, con una temperatura massima di 22 gradi raggiunta intorno alle 14. Insomma, se giovedì avete un giorno libero, una passeggiata al mare è fortemente consigliata.