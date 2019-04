La Juventus è stata eliminata dalla Champions League

Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League giocato stasera a Torino la Juventus ha perso 2-1 contro l’Ajax, venendo eliminata dal torneo con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 3-2 (una settimana fa ad Amsterdam era finita 1-1). Per la Juventus la Champions League finisce quindi ai quarti di finale, nonostante fosse tra le grandi favorite per la vittoria. L’Ajax invece — oltre ad aver dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più entusiasmanti d’Europa — si è qualificato alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Tottenham-Manchester City, la cui partita di ritorno si gioca domani sera.

All’Allianz Stadium di Torino la Juventus è andata in vantaggio alla mezzora del primo tempo con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo, al sesto gol nell’attuale edizione del torneo. Il vantaggio però è durato poco: meno di dieci minuti dopo l’Ajax ha pareggiato con l’olandese Donny van de Beek, il quale ha stoppato al limite dell’area il tiro di un compagno indirizzandolo verso la porta di Szczesny. Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato, senza grandi occasioni da entrambe le parti, ad eccezione dei gol. Nel secondo invece le squadre hanno aumentato i ritmi aprendosi di più agli attacchi avversari. L’Ajax si è espressa con le azioni più pericolose, giocando complessivamente meglio ma senza riuscire a finalizzare fino al gol decisivo segnato di testa dal difensore e capitano Matthijs de Ligt al settantesimo minuto.

Nell’altra partita della serata il Barcellona ha battuto il Manchester United con un netto 3-0, eliminandolo con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 4-0. Si è cosi qualificato alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Liverpool-Porto, la cui partita di ritorno è in programma domani.

