Cosa c’è stasera in TV

Essendo venerdì, stasera troverete alcuni soliti programmi: Propaganda Live su La7, Quarto grado su Rete 4 e Ciao Darwin su Canale 5. Poi c’è un nuovo solito programma che è La Corrida, su Rai 1 – in questa versione condotto da Carlo Conti – e qualche film interessante: Kingsman, La mafia uccide solo d’estate e due di quelli che si fanno sempre guardare una volta in più, cioè Johnny Stecchino e Indiana Jones e il tempio maledetto. Se tutto questo non vi soddisfa, e avete un abbonamento a Sky, ci sono anche la quinta e la sesta puntata della quarta stagione di Gomorra. Potete trovare un riassunto delle puntate precedenti qui e qui, mentre invece un riassunto delle stagioni precedenti lo trovate qui:

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Quarta puntata della nuova edizione di questa storica trasmissione pensata da Corrado mille anni fa che torna uguale-uguale: la condurrà Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si “esibiranno” davanti a Conti seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Rai Due

21.20 – Kingsman

Film del 2014 diretto da Matthew Vaughn (quello di X-Men – L’inizio) tratto dai fumetti The Secret Service scritti da Mark Millar e illustrati da Dave Gibbons. Racconta la storia di un ragazzo addestrato dal suo maestro (Colin Firth) a diventare un Kingsman, cioè un agente segreto indipendente. Il film contiene molte citazioni e riferimenti ai classici film di spionaggio e a quelli di James Bond.

Rai Tre

21.15 – La mafia uccide solo d’estate

Primo film del conduttore e autore televisivo e radiofonico Pif, con protagonisti lo stesso Pif e Cristiana Capotondi; è una commedia drammatica ambientata a Palermo, e racconta con toni ironici e qualche volta paradossali il periodo che va dagli anni Settanta ai primi anni Novanta, la stagione più violenta di Cosa Nostra.

Rete 4

21.30 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Questo e molto altro ancora questa sera a #QuartoGrado, ore 21.25 su Rete4 Gepostet von Quarto Grado am Freitag, 12. April 2019

Canale 5

21.30 – Ciao Darwin

Quinta puntata dell’ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Non è venerdì senza @CiaoDarwinReal 😍 Questa sera tutti su #Canale5 o in streaming su @MediasetPlay per una puntata W O W 🍌#SiamoTuttiMatti #CiaoDarwin pic.twitter.com/w737x6Z4Pf — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 29, 2019

Italia Uno

21.25 – Red

Film d’azione di cui spicca soprattutto il cast: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren e John Malkovich, più Mary-Louise Parker (West Wing e Weeds, tra le altre cose), Julian McMahon (Nip/Tuck, tra le altre cose), Richard Dreyfuss (premio Oscar nel 1977 per Goodbye amore mio!), Ernest Borgnine (altro premio Oscar, addirittura nel 1955).

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno Ascanio Celestini e Michele Serra.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Michele Serra.

Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/LHooCMxetF — Propaganda Live (@welikeduel) April 12, 2019

Tv8

21.30 — Johnny Stecchino

Commedia del 1991 di e con Roberto Benigni. Dante è un autista di autobus fiorentino, inconsapevolmente identico a Johnny Stecchino, un boss mafioso pentito che la mafia ha minacciato di morte. Dante conosce per caso Maria, la moglie di Johnny, che lo convince con l’inganno a raggiungerla a Palermo: secondo il piano, dovrebbe prendere il posto del boss e farsi uccidere al posto suo. Indimenticabile la scena delle “piaghe” di Palermo:

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

Pronto, Presidente? #CrozzaBerlusconi, è ancora in linea? Pronto? 😂

Vi aspettiamo venerdì per un nuovo appuntamento con #FratelliDiCrozza! pic.twitter.com/R40IUJEp1d — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) April 10, 2019

Rai Movie

21.05 – Marigold Hotel

È un film del 2012 con protagonisti Judi Dench, Bill Nighy, Dev Patel, Tom Wilkinson e Maggie Smith. Racconta di un gruppo di pensionati che decide di andare ad alloggiare in un lussuoso hotel in India da poco ristrutturato, dopo averne visto la pubblicità. Quando arrivano sul posto, però, scoprono che l’albergo è molto meno affascinante di quanto si aspettavano.

Iris

21.00 – Indiana Jones e il tempio maledetto

Il secondo film con l’archeologo meno accademico della storia del cinema, con la famosissima scena del ponte.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie

Quinta e sesta puntata della serie tratta dal libro di Roberto Saviano, arrivata alla quarta stagione.

Sky Cinema Due

21.00 – Carol