Le previsioni meteo per domani, sabato 13 aprile

Le previsioni meteo di sabato saranno in linea con quelle di questo aprile-con-l’ombrello, ovvero danno pioggia e cielo nuvoloso un po’ ovunque. Per fortuna però un lieve miglioramento c’è. In alcune regioni del Centro-Nord non dovrebbe piovere affatto: Umbria, Marche, Toscana e Emilia Romagna. Nelle altre, invece, ci saranno delle piogge solo in alcune province e solo per brevi periodi. Di sera, quando qualcuno magari vorrebbe sedersi all’aperto nei locali o fare una passeggiata, pioverà soltanto in Calabria, nel basso Lazio, nell’alta Lombardia e intorno a Bolzano.

Previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata piuttosto brutta, sabato: pioverà di pomeriggio e in tarda serata, e il cielo sarà sempre coperto. La temperatura massima non supererà i 16 gradi.

Previsioni meteo per Milano

A Milano il tempo di sabato sarà clemente rispetto ad altre zone: sarà solo nuvoloso, di mattina, e di pomeriggio potrebbe anche uscire un po’ di sole. Poi, dopo le otto di sera potrebbe peggiorare, si alzerà un po’ di vento e alle 23 potrebbe iniziare a piovere.