Le previsioni meteo per venerdì sono migliori di quelle dei giorni scorsi, ma non così belle, in realtà. Anzi, non vi aspettate cieli sgombri e passeggiate al sole: sarà nuvoloso ovunque, e i momenti di pioggia ci saranno, a fasi alterne, in tutte le regioni. Un’eccezione sarà la Lombardia, ma nelle altre pioverà o di mattina, o di pomeriggio o di sera o in più momenti della giornata. Insomma, l’ombrello è obbligatorio da Merano a Marsala.

Previsioni meteo per Milano

La giornata di venerdì a Milano comincerà male, con la pioggia, ma sarà talmente presto che starete tutti dormendo. Quando uscirete, invece, non dovrebbe piovere, però diciamo che non sarà la giornata più allegra del mondo: il cielo dovrebbe rimanere coperto dalle nuvole tutto il giorno.

Previsioni meteo per Roma

Venerdì a Roma ci sarà brutto tempo quasi tutto il giorno: la mattina sarà nuvoloso, poi verso l’ora di pranzo inizierà a piovere e tirerà avanti fino alle otto di sera. Questo aprile sta facendo un po’ schifo, bisogna dirlo.