Cosa c’è stasera in TV

Da sei mesi il lunedì sera di Canale 5 è occupato quasi ininterrottamente da un reality show. Si è iniziato a settembre con il Grande Fratello VIP, poi si è passati all’Isola dei famosi, e da stasera tocca al Grande Fratello versione normale. Se di gente più o meno famosa costretta a passare del tempo insieme davanti a una telecamera non ne potete più, stasera ci sono delle alternative. Su Rai 1 c’è una replica di un vecchio episodio del Commissario Montalbano, su Italia 1 c’è il secondo film della seconda trilogia di Star Wars, su TV8 c’è il terzo film della serie di Rocky e su Rai Movie c’è il secondo film della cosiddetta “trilogia del dollaro” di Sergio Leone.



Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – Amore

Replica dell’episodio “Amore”, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”, andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2018.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia.

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci.

Il professor Domenico Parisi viene dalla Mississippi University ed è il nuovo presidente dell'Anpal: ha il compito di far funzionare il #RedditoDiCittadinanza. Perché proprio lui?

A #Report alle 21.20 su @RaiTre l'inchiesta di @cla_dispasqualehttps://t.co/RtqZhkzOZU — Report (@reportrai3) April 8, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show in cui 14 concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere. Anche l’edizione di quest’anno, come quella dell’anno scorso, è condotta da Barbara d’Urso.

La nostra @carmelitadurso a @forummediaset svela, in esclusiva, alcune novità della nuova edizione di #GF16! Appuntamento a stasera in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/sKxaUnpv7f — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2019

Italia Uno

21.25 – Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni

Secondo capitolo della seconda trilogia di Star Wars, che fa da prequel alla prima trilogia. Uscì nel 2002 e non è tra i più apprezzati dai fan, anzi.

La 7

21.15 – Body of proof

Serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.30 – Rocky III

Film del 1982 diretto e interpretato da Sylvester Stallone, terzo capitolo della più famosa saga sul pugilato di sempre. È quello di “Eye of the Tiger”, di Mr. T nel ruolo del pugile rivale e del debutto cinematografico del wrestler Hulk Hogan.

Rai Movie

21.10 – Per qualche dollaro in più

Celebre film western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cliff e Gian Maria Volonté e musicato da Ennio Morricone. Il Monco e il colonnello Mortimer, due cacciatori di taglie, sono sulle tracce dell’Indio, lo spietato e folle capo di una banda di criminali. È il secondo capitolo della cosiddetta “trilogia del dollaro”.

Iris

21.00 – La regola del sospetto

Film thriller del 2003 con Al Pacino e Colin Farrell. Quest’ultimo interpreta un aspirante agente segreto della CIA a cui viene dato il compito di indagare su una sua collega, che si sospetta sia una spia. Presto però inizierà a dubitare sulle reali motivazioni dell’indagine.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ant-man and The Wasp