Juventus-Milan in TV e streaming

Juventus-Milan è il secondo anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Questa è la prima giornata in cui la Juventus può vincere matematicamente il suo ottavo Scudetto di fila, ma non dipenderà soltanto da lei. Se la Juventus dovesse battere il Milan sarebbe poi necessario che il Napoli perdesse in casa domenica contro il Genoa, un risultato improbabile. Il Milan invece ha bisogno di punti per rimanere fra le prime quattro della classifica. Non vince da tre turni e rischia quindi di farsi sorpassare da Atalanta e Lazio.

Dove vedere Juventus-Milan

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-4-2) Szczensy; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Mandzukic, Kean

Milan (4-3-3) Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Bakayoko; Suso, Piatek, Castillejo