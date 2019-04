Weekly Post #16 – Storia di un Boeing fatto di fretta

Nel giro di meno di cinque mesi, tra il 29 ottobre 2018 e il 10 marzo 2019, due Boeing 737 MAX sono caduti in Indonesia e in Etiopia: sono morte in tutto 346 persone, e tutti gli indizi e le indagini preliminari dicono che sono stati causati dallo stesso problema. Emanuele Menietti ci racconta la storia piuttosto incredibile di un aereo progettato e messo sul mercato in tempi stringati per tenere il passo della concorrenza, e presentato come identico da pilotare rispetto ai modelli precedenti. I due incidenti hanno dimostrato che non era davvero così. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.