Le previsioni meteo per domani, sabato 30 marzo

Per domani, sabato 30 marzo, le previsioni del meteo dicono che ci sarà prevalentemente bel tempo su tutta l’Italia. Dopo alcuni giorni di pioggia, che ha riguardato soprattutto le regioni del Sud, da domani si prevede sole pieno. Qualche nuvola passeggera potrà esserci a mattino sulle regioni del Nord-est e sulla Calabria ionica, ma già nel corso del pomeriggio andranno scomparendo. Le temperature minime continueranno a essere stabili, mentre le massime saranno in rialzo su quasi tutta la penisola, raggiungendo picchi di 20 gradi in Sicilia, alto Lazio e Toscana.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.