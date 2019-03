Le previsioni meteo per domani, venerdì 29 marzo

La giornata di domani, venerdì 29 marzo, per una volta sarà bella e soleggiata per tutti, anche per il Sud. Infatti, negli ultimi giorni, ha piovuto quasi costantemente nelle regioni meridionali, mentre invece domani tornerà il sereno, a parte qualche nuvola innocua di mattina. Dopodiché uscirà il sole e rimarrà sereno fino a notte inoltrata, il che è un bene visto che sarà venerdì e chi potrà uscirà per un aperitivo, una cena, una passeggiata o quello che volete, insomma. Anche al Centro e al Nord, nelle ultime settimane, sarà sereno tutto il giorno, e le temperature saranno in rialzo un po’ ovunque: sopra i cinque gradi la mattina presto e sopra i quindici nelle ore più calde.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.