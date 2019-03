Le previsioni meteo per domani, giovedì 28 marzo

Domani le condizioni meteo delle regioni del Sud continueranno a essere pessime, ma per fortuna solo di mattina e solo in Basilicata, Calabria, nella Puglia meridionale e in provincia di Messina. Nel pomeriggio le piogge dovrebbero cessare quasi ovunque e rimarranno solo le nuvole, che a loro volta si diraderanno a fine giornata. Tutto questo mentre dalla Campania in su sarà sereno e con 15-18 gradi di massima: l’ultima parte dell’inverno e questo inizio di primavera hanno rovesciato le parti, anche se probabilmente il Nord continuerà a portarsi dietro la nomina di “grigio-e-piovoso”, così come c’è ancora chi pensa che a Milano ci sia la nebbia.

Le previsioni meteo per Roma

Domani a Roma sarà una splendida giornata con il cielo sempre sereno per tutto il giorno. La mattina presto le temperature saranno sotto i dieci gradi e ci sarà vento, quindi non dimenticate di coprirvi; poi nel pomeriggio il vento dovrebbe abbassarsi e le temperature raggiungeranno i 18-19 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di Milano sarà serena ma un po’ fresca, con temperature massime di 15 gradi e minime di 5. Tuttavia non ci sarà vento forte e passeranno delle nuvole momentanee solo a metà mattinata, poi sarà sempre sereno.