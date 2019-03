Le operazioni di soccorso alla Viking Sky

Domenica mattina sono ancora in corso le operazioni di soccorso alla nave da crociera norvegese Viking Sky, che sabato pomeriggio era andata in avaria al largo della costa occidentale norvegese, nella baia di Hustadvika. La polizia ha detto che sono state recuperate circa 330 persone delle 1.373 a bordo: la lentezza è dovuta alla necessità di impiegare solo elicotteri, che possono trasportare 15-20 persone per volta, in un tratto di mare poco adatto alla navigazione.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/tUBm6A04pN pic.twitter.com/BzRDcX9fuJ — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 23, 2019

La situazione è comunque sotto controllo: l’imbarcazione è riuscita a far ripartire tre dei quattro motori e si sta spostando lentamente verso il porto più vicino; un portavoce di Viking Cruises, la linea di crociere a cui appartiene la Viking Sky, ha detto che «la nave si sta spostando con i suoi motori affiancata da un rimorchiatore. L’evacuazione procede con le dovute precauzioni».

La Viking Sky aveva lanciato il mayday, il segnale internazionale per ricevere soccorso, sabato pomeriggio: a causa di problemi ai motori e del mare mosso si stava dirigendo pericolosamente verso la costa rocciosa. Foto e video girati all’interno mostrano i passeggeri con i giubbotti di salvataggio, sedie e tavoli cadere e rotolare a terra e l’acqua che si infila da alcune finestre rotte. L’equipaggio intanto era riuscito ad ancorare la nave al largo, a 100 metri dalla costa, impedendo che la nave si muovesse e facilitando i soccorsi, resi comunque complicati dalle onde alte più di otto metri e dal forte vento, a più di 70 chilometri orari. La radio norvegese NRK ha detto che alle 22:40 di sabato le persone portate a terra erano 155; otto erano ferite, tra cui due in condizioni gravi.

Scary footage from aboard the Viking Sky cruise ship that issued a mayday call Saturday. Those onboard have since been evacuated, with two people severely injured.pic.twitter.com/Y2iD4bZ0hc — ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) March 23, 2019

https://twitter.com/alexus309/status/1109530668290183172k

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) March 24, 2019

La Viking Sky, che trasportava soprattutto passeggeri britannici e statunitensi, era partita il 14 marzo dalla città di Bergen per una crociera di 12 giorni, che sarebbe terminata martedì a Tilbury, in Regno Unito. La nave era stata consegnata nel 2017.