È in corso il salvataggio di 1.300 persone da una nave da crociera in avaria al largo della Norvegia

È in corso al largo della costa occidentale norvegese, nella baia di Hustadvika, l’operazione di soccorso di 1.300 persone a bordo di una nave da crociera che ha chiesto soccorso per problemi tecnici; l’operazione potrebbe richiedere ore. Il quotidiano norvegese VG ha scritto che l’imbarcazione, che si chiama Viking Sky ed è stata inaugurata nel 2017, ha avuto problemi ai motori in un momento di mare grosso e forte vento. Secondo Reuters, comunque, la nave è riuscita ad ancorarsi a circa due chilometri dalla costa.

Cruise ship stalled off Norway, passengers evacuated https://t.co/4YIWo3h74y pic.twitter.com/6MLm7yhrxM — Reuters Top News (@Reuters) March 23, 2019