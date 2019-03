Meteo: le previsioni per domani, sabato 16 marzo

Domani inizia ufficialmente il weekend — o stasera, dipende dai punti di vista — e le condizioni meteo saranno belle, miti, insomma sembrerà primavera inoltrata: ci saranno temperature vicine ai 20 gradi in molte regioni del Nord e in qualcuna del Sud. Il bel tempo durerà fino a domenica pomeriggio, quindi ci sono ottime condizioni per organizzare una gita-fuori-porta, magari al mare. Occhio, però, che domenica sera è prevista pioggia, al Nord. Domani, invece, non pioverà in nessuna regione in nessun momento della giornata.

Le previsioni meteo per Milano

Domani, a Milano, altro che fine-inverno: sarà bello tutto il giorno, ci saranno 20 gradi nel primo pomeriggio e sopra i 10 la sera, quindi il consiglio per i milanesi è uno solo: non restate a casa.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma il tempo sarà sereno per tutto il giorno, ma dalle 13 in poi si annuvolerà, e ci sarà foschia sia di mattina che di sera. Le temperature non supereranno i 15 gradi nelle ore più calde, ma sarà una giornata particolarmente umida: verso sera si raggiungerà il 90% di umidità nell’aria.