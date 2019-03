Le previsioni meteo per domani, venerdì 15 marzo

Il tempo di domani, 15 marzo, sarà prevalentemente bello in quasi tutta Italia, con l’eccezione di qualche pioggia mattutina all’estremo Nord e all’estremo Sud. Nel resto della giornata invece sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature sopra i 15 gradi. Fate attenzione però, perché tra mattino e pomeriggio ci sarà un grande sbalzo di temperatura: alle 7 ci saranno tra i 4 e i 5 gradi, mentre all’ora di pranzo ce ne saranno 16-17, quindi domani sarà una di quelle giornate in cui per strada gireranno alcune persone in maniche di camicia o maglietta e altre, stoiche, in cappotto. Nel dubbio, prendetevela con l’effetto serra.

Le previsioni meteo per Roma

Domani a Roma sarà una bella giornata, piuttosto umida e con foschia mattutina e serale. Tra le 7 e le 13 ci saranno 10 gradi di differenza, quindi occhio all’abbigliamento: tenete presente che, probabilmente, quando alle 16 ci saranno 15 gradi con il 74% di umidità sembrerà di essere a maggio.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano sarà una bella giornata, con qualche annuvolamento solo di sera. Qui lo sbalzo di temperatura sarà ancora più alto: alle 7 ci saranno 5 gradi, mentre alle 13 ce ne saranno 17. La massima verrà raggiunta alle 16, quando ci saranno 18 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.