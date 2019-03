Weekly Post #13 – La nuova Via della Seta passerà per l’Italia?

La notizia delle intenzioni del governo italiano di firmare un documento d’intesa con la Cina riguardo alla “Belt and Road Initiative” è finita anche sui giornali internazionali: l’Italia potrebbe infatti diventare il primo paese del G7 a prendere accordi per quello che sarà il più grande e ambizioso piano di infrastrutture della storia recente dell’umanità. Ma l’Unione Europea e soprattutto gli Stati Uniti guardano con preoccupazione ai progetti espansionistici della cosiddetta “Nuova Via della Seta”, che insieme a centinaia di miliardi di dollari stanno portando in mezzo mondo anche l’influenza cinese e l’idea di un nuovo ordine mondiale contrapposto a quello americano. Nella nuova puntata del Weekly Post spieghiamo dall’inizio in cosa consiste la “Belt and Road Initiative”, e chiediamo a Giulia Pompili del Foglio che cosa ha in mente il governo italiano, e cosa sta firmando concretamente.