Cosa c’è stasera in TV

Questa sera, come già sanno tutti quelli che se ne interessano, gioca la Juventus in Champions League, e si può vedere su Sky. Per tutti gli altri senza Sky, o Now TV, o un amico con Sky, o un bar sotto casa con Sky, ci sono comunque alcune buone alternative. La prima puntata della nuova stagione del programma di Alberto Angela, i soliti due talk show di approfondimento politico del martedì, il secondo film di Checco Zalone e uno dei più apprezzati film italiani degli ultimi anni: La tenerezza.

Rai Uno



21.30 – Meraviglia 2019

È la nuova stagione, che sarà composta da quattro puntate, del programma di Alberto Angela, che mostra e racconta «opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori». Nelle quattro puntate si parlerà di dodici siti italiani dell’UNESCO, tre per puntata: uno al nord, uno al centro e uno al sud. Stasera tocca a Mantova, Piazza Navona a Roma e la costiera amalfitana.

Rai Due

21.05 – Il collegio

Ultima puntata del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero nel 1968. La voce fuori campo che commenta il programma è di Giancarlo Magalli. Potreste aver visto girare il video in cui una studentessa dice quel che pensa di Giacomo Leopardi: «È morto, e ciao».

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Venticinquesima puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona, che in genere fa sapere quanto ci tiene al ripristino dell’autonomia del corpo della Guardia forestale, che da qualche anno fa parte dei Carabinieri.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo – l’ennesimo – appuntamento della telenovela spagnola, di cui se vi siete persi le stagioni passate avete solo 1830 puntate da recuperare.

BOOM! Una misteriosa foto di EMILIA e ALFONSO nelle nuove trame de #IlSegreto. Leggi il nuovo articolo di #TvSoap :) https://t.co/20zaOTzk4D — Il Segreto (@Il_Segreto_) March 8, 2019

Canale 5

21.20 – Che bella giornata



Chiunque scriva di programmazione televisiva si trova, prima o poi, a scrivere le parole “continua il ciclo”. E quindi: continua il ciclo di Canale 5 dedicato ai film di Checco Zalone. Questa volta tocca al suo secondo film, del 2012, con Checco Zalone prima in Brianza e poi a Milano, come addetto alla sicurezza del Duomo.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show – martedì

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band. Stasera Le Iene torneranno a parlare del caso di molestie che ha riguardato il regista Fausto Brizzi (su cui c’è stata un’inchiesta archiviata perché «il fatto non sussiste»), caso iniziato dopo un servizio delle Iene.

Questa ragazza spagnola è una testimone cruciale del procedimento giudiziario in cui Fausto Brizzi è stato archiviato dalle accuse di violenza sessuale. Eppure sembrerebbe che abbia mentito su tutto 👉 https://t.co/dwSTzkBep3

QUESTA SERA A #LEIENE VI DAREMO NUOVE INFO pic.twitter.com/biVwWqBtMs — Le Iene (@redazioneiene) March 12, 2019

La7

21.25 – DiMartedì

Ventiquattresima puntata di questa stagione del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

La lite sul Tav che ha diviso 5 Stelle e Lega è chiusa o solo rinviata? Ci sarà davvero la crisi di governo dopo le elezioni europee? Di questi temi, di pensioni, consumi si occuperà la puntata di domani 12 marzo di #diMartedì su @La7tv dalle ore 21.15 — diMartedì (@diMartedi) March 11, 2019

TV8

21.25 – The Karate Kid – La leggenda continua

Quinto film della famosa serie di “Dai la cera, togli la cera“. È uscito nel 2010 e con il kung-fu al posto del karate. Il maestro è interpretato da Jackie Chan, l’allievo da Jaden Smith, figlio di Will.

Nove

21.30 – Pizza Hero

Gara culinaria tra panifici, in questo caso di Roma e di Mantova.

Rai Movie

21.10 – La tenerezza

È diretto da Gianni Amelio, è tratto dal romanzo La tentazione di essere felici, è ambientato a Napoli ed è un film drammatico sui tanti intrecci e problemi nelle vite di padri, figli, fratelli, sorelle e fidanzati di due famiglie. Ci recitano Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Greta Scacchi; per la sua interpretazione in questo film Renato Carpentieri ha vinto il David di Donatello per il Miglior protagonista.

Venti

21.10 – In linea con l’assassino

Il film del 2002 in cui Colin Farrell non resiste alla tentazione di rispondere al telefono di una cabina pubblica che squilla, e poi se ne pente (vedi il titolo). Non vorremmo darvi strane idee, ma teoricamente si potrebbe fare anche in Italia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Puoi baciare lo sposo