Lo scontro nel governo sulla TAV

Da alcuni giorni le due forze che compongono il governo, la Lega e il Movimento 5 Stelle, stanno litigando sulla costruzione della TAV, la linea ferroviaria ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione. Il Movimento 5 Stelle è da sempre contrario, mentre la Lega è favorevole: questo dissenso, che era emerso periodicamente negli scorsi mesi, si è trasformato questa settimana in quello che i giornali stanno descrivendo come il più duro scontro di governo da quando l’esecutivo è in carica. Stefano Buffagni, sottosegretario del M5S alle Autonomie regionali e considerato molto vicino al vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, ha addirittura detto che «la crisi di governo è già aperta».

Lo scontro è arrivato proprio in questi giorni perché lunedì 11 marzo è prevista la pubblicazione dei bandi di gara per gli appalti per la costruzione di diverse gallerie. Tra queste c’è anche il cosiddetto tunnel di base, il traforo di quasi 60 chilometri sotto il colle del Moncenisio, in val Susa, fondamentale per la TAV, che ancora non è stato costruito. La pubblicazione dei bandi è un passaggio importante dell’avvio dei lavori: non sarebbe probabilmente irrevocabile, ma sarebbe visto certamente come una specie di assenso del governo all’opera. Per questo, il M5S sta cercando in tutti i modi di impedirla, ma il leader della Lega Matteo Salvini – il membro del governo che sembra ormai da mesi avere più potere – ha tagliato corto dicendo che si procederà come concordato, facendo arrabbiare gli alleati.

Qual è il problema

Telt, la società italo-francese incaricata di costruire il tunnel, dovrebbe pubblicare lunedì sulla Gazzetta ufficiale europea i bandi ai quali le aziende potranno partecipare per aggiudicarsi dei pezzi della costruzione del tunnel. Si parla di tre lotti per un totale di 2,3 miliardi di euro, che serviranno a scavare i 45 chilometri di tunnel in Francia (altri 12,5 chilometri invece sono in territorio italiano). Dopo la pubblicazione, Telt avrà circa sei mesi per valutare le candidature ricevute e assegnare gli appalti.

Non è chiaro se la data di lunedì sia prorogabile o no. Per un po’ era sembrato di no, ma oggi Repubblica scrive che in realtà potrebbe slittare di qualche giorno senza troppi problemi. Sicuramente però i bandi devono essere pubblicati entro marzo, altrimenti si perderebbero 300 milioni di euro di fondi europei. Sempre Repubblica scrive però che al termine dei sei mesi dopo la pubblicazione, Telt chiederà nuovamente al governo se è d’accordo con la TAV: la pubblicazione dei bandi, perciò, non sarebbe di per sé un passaggio irrevocabile per la costruzione dell’opera.

Cosa dicono M5S e Lega

Dopo mesi in cui, periodicamente, le due forze della maggioranza si erano scontrate sulla TAV, la posizione dei due partiti non è sostanzialmente cambiata. Salvini continua a dire – spesso bruscamente e apparentemente senza concedere spazio alle discussioni – che l’opera è irrinunciabile. Il M5s invece è contrario perché ormai da anni ha raccolto le istanze della cosiddetta battaglia “No TAV” e ne ha fatto uno dei punti principali del suo programma politico nazionale. La sindaca di Torino Chiara Appendino, del M5S, è probabilmente l’amministratrice locale più importante del partito – visti i molti problemi della sindaca di Roma Virginia Raggi –, e a sua volta ha fatto dell’opposizione alla TAV una delle sue promesse principali.

In tutto questo c’è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dopo aver provato per giorni a conciliare le posizioni di Salvini e Di Maio, giovedì ha fatto una conferenza stampa in cui è sembrato schierarsi con il M5S, esprimendo «forti dubbi» sulla TAV. Conte si è appellato alla famosa “analisi costi/benefici” commissionata dal governo, che aveva dato un parere negativo sulla TAV (ma che era stata molto contestata). Ha comunque rimandato le decisioni ai giorni successivi, senza sbilanciarsi troppo. Anche Di Maio venerdì ha fatto una conferenza stampa in cui ha sostanzialmente ribadito la sua opposizione al progetto lamentandosi di un presunto tradimento di Salvini del cosiddetto contratto di governo tra Lega e M5S, dove non c’era la costruzione della TAV.

Secondo i giornali, comunque, la soluzione più probabile dello scontro è che i bandi saranno pubblicati, lunedì oppure dopo una proroga, ma comunque entro marzo. Potrebbero però essere rivisti in modo da posticipare le scadenze e rendere più chiara la possibilità del governo di tirarsi indietro: servirebbe solo a rimandare il problema, ma secondo gli osservatori darebbe la possibilità al M5S di evitare una sconfitta politica prima delle elezioni europee del 26 maggio. Anche perché per bloccare la TAV sarebbe necessario un voto in Parlamento che annulli il trattato con la Francia, ma alle camere l’opposizione al progetto è in minoranza. L’alternativa di cui parlano i giornali è un decreto del governo, al quale però si opporrebbero con ogni probabilità i ministri della Lega provocando una vera crisi di governo.