Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva di questa sera non offre moltissime alternative, come spesso accade il sabato sera: su Rai 1 c’è la terza puntata di Sanremo Young, il talent show condotto da Antonella Clerici, mentre su Rai 2 c’è una nuova puntata della prima stagione di Suburra. In alternativa su Rai 3 c’è Un paese quasi perfetto, una commedia con Fabio Volo e Silvio Orlando, mentre su Italia 1 c’è il terzo film della saga di Transporter, con Jason Statham. Infine c’è Propaganda Live, su La 7, con Roberto Saviano tra gli ospiti. Se niente di tutto questo vi interessa particolarmente, date un’occhiata alle nuove uscite su Netflix: magari vi viene voglia di fare una maratona di Jurassic Park.

Rai Uno

21.30 — Sanremo Young 2019

Antonella Clerici presenta una nuova puntata di un talent dedicato alla musica con ragazzi dai 14 ai 17 anni che stasera si esibiranno duettando con i membri della giuria, cioè Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia. Gli ospiti di stasera saranno Mahmood e Lorella Cuccarini.

Sono 8 i giovani talenti rimasti in gara! Questa sera #1marzo alle 21.25 su #Rai1 la terza puntata di #sanremoyoung 🎶 pic.twitter.com/47yJtJbBak — Rai1 (@RaiUno) March 1, 2019

Rai Due

21.20 – Suburra

È la prima serie italiana prodotta da Netflix: diretta da Michele Placido, il regista di Romanzo criminale (il film) e Vallanzasca – Gli angeli del male, due apprezzati film dello stesso genere. Suburra è un prequel dell’omonimo film del 2015 e nel cast ci sono alcuni personaggi già visti nel film. È composta da 10 episodi e ambientata a Roma, in un momento in cui gli interessi di stato, criminalità e alcuni membri del Vaticano diventano per certi versi comuni. Stasera andrà in onda il terzo episodio.

Rai Tre

21.20 – Un paese quasi perfetto

Commedia italiana del 2016 con Fabio Volo e Silvio Orlando. Il sindaco di un paesino lucano di ex minatori cassaintegrati cerca di far aprire una fabbrica a un imprenditore del Nord con fondi europei. Ma per procedere bisogna convincere un medico di famiglia a trasferirsi nel paesino, perché così vuole la legge.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Abbiamo seguito fin dall'inizio il caso di Katia Tondi, la mamma di san Tammaro uccisa secondo l’accusa dal marito Emilio.

La sentenza è vicina e ne parleremo questa sera a #Quartogrado, ore 21.25 su @rete4 pic.twitter.com/aWVQxddJhJ — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 1, 2019

Canale 5

21.40 — Uomini e donne

Il programma condotto da Maria de Filippi in cui qualcuno sceglie qualcuna (o viceversa) arriva in prima serata perché ci saranno delle scelte, appunto.

"Devi metterti in testa che io voglio solo te" Stefano e Pamela usciranno dal programma insieme? pic.twitter.com/iedu8dD74f — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2019

Italia Uno

21.20 — Transporter 3

È l’ultimo della serie Transporter basata sul personaggio di Frank Martin e con Jason Statham che trasporta cose top secret. È un film di azione, guida spericolata e sparatorie, ma di quelli fatti dignitosamente: il produttore è Luc Besson.

La7

21.20 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci sarà anche Roberto Saviano.

Questa sera torna #propagandalive.

In studio con noi anche Roberto Saviano. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv pic.twitter.com/XFgYJplzsg — Propaganda Live (@welikeduel) March 1, 2019

Tv8

21.20 — Italia’s Got Talent

Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano sono per il quarto anno i giudici di questo talent. A condurre invece è Lodovica Comello.

Esibizioni mostruose, perfomer da brivido… e non è ancora finita 😉#IGT torna questa sera alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/S8se4inpcC — TV8 (@TV8it) March 1, 2019

Nove

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

#CrozzaCalenda piacicchia, ci sembra non ci siano dubbi! ⁰Venerdì alle 21.25 torna live #FratelliDiCrozza, sempre sul @nove pic.twitter.com/IX34itsBol — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) February 27, 2019

Iris

21.10 – 7 chili in 7 giorni

Film del 1986 diretto da Luca Verdone, con protagonisti il fratello Carlo e Renato Pozzetto che interpretano due gestori di una clinica per persone in sovrappeso.

Rai Movie

21.05 – Southpaw – L’ultima sfida

È un film del 2015 diretto da Antoine Fuqua e con Jake Gyllenhaal come protagonista. Racconta la storia di Billy “The Great” Hope, un pugile mancino (“southpaw”, in inglese). Il film avrebbe inizialmente dovuto essere una sorta di sequel di 8 Mile, un film del 2002 ispirato alla vita del rapper Eminem, in cui Eminem era protagonista e autore della colonna sonora. Alcuni anni fa si era parlato di Eminem come protagonista di Southpaw ma lui ha rifiutato la proposta, accettando invece di incidere “Phenomenal”, una delle canzoni che fanno da colonna sonora al film.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Mortdecai

Sky Cinema Oscar

21.00 – Kramer contro Kramer